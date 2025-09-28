Şehit polis isminin verildiği karakolda dualarla yad edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, emniyet personelleri, 1994 tarihinde şehit olan Özel Harekât Polisi Şehit Enes Bediz’in adını taşıyan karakolu sene-i devriyesinde ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okutarak dua ettiler.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Şehidimizin Erzincan’da adını taşıyan Enes Bediz Karakolunu ziyaret ettik. Şehidimiz için Kur’an-ı Kerim okutarak dua ettik. Ruhu şad mekanı cennet, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

(İHA)