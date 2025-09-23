Şehit polis Şeyda Yılmaz, kabri başında anıldı! Kabrine çiçek bıraktılar

İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül 2024'te hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için şehadetinin yıl dönümünde memleketi Sivas’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliğinde yer alan kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şeyda Yılmaz’ın babası Mehmet, annesi Nurgül Yağlı ile yakınları ve emniyet mensupları katıldı.
Şehit polis memuru Yılmaz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programa katılanlar Şeyda Yılmaz’ın kabrine çiçek bıraktı.
Kaynak: DHA
