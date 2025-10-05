HABER

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz o görüntüleri paylaştı: "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?"

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gıda üretimi yapılan bir firmaya denetim düzenledi. Üretim yapılan yerdeki bozuk salça ve reçelleri gören Yılmaz, firma sahibine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu. Karşısındaki şahsın "Tabii ki hayır" demesi üzerine sinirlenen Yılmaz, "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" diye karşılık verdi. İş yerinin kapatılması talimatını de veren Yılmaz o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede gıda üretimi yapan bir firmaya denetim düzenledi. Başkan Yılmaz, hijyen kurallarının olmadığı ve tarihi geçmiş küflenmiş gıda ürünleriyle dolu olan üretim tesisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Küflenmiş salçaları gören Yılmaz, firma sahibine sahibine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu. Firma sahibinin "Tabii ki hayır" demesi üzerine Yılmaz, "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" diye karşılık verdi.

"BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Tesiste bozulmuş tarihi geçmiş reçelleri de gören Yılmaz, "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 tır mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Denetim yapılan yerde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yılmaz, "Şehitkamil’de kimse halkın sofrasına ihanet edemez…Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.

