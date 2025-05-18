Şehitkamil'in gençleri Samsun'a çıkarma yapacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlere verdiği Samsun sözünü bu yıl da yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl 100 genci 19 Mayıs’ta Samsun’a gönderen Yılmaz, bu yıl sayıyı bin 200’e çıkardı. 18 yaş üstü öğrencileri kapsayan proje kapsamında ilk kafile bu akşam saat 22.00’da D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde bir araya gelerek Milli Mücadele’nin başlatıldığı Samsun’a doğru hareket edecek.

BİN 200 ÖĞRENCİ SAMSUN'A GİDECEK

"19 Mayıs hiçbir şeye benzemez" diyen Yılmaz, "19 Mayıs 1919 bizim kurtuluşumuzun simgesidir. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün sembolüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak başlattığı ve Anadolu’da başlayan milli mücadeleyi tüm gençlerimize yerinde anlatarak, milli ve manevi duygularımızı yüzyıllar boyunca diri tutacağız. Geçen yıl 100 öğrenci ile Samsun’a çıkarma yapmıştık. Bu yıl bin 200 öğrencimizle Samsun’a gideceğiz. Gençlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır