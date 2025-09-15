HABER

Şehitkamil’de bilim kaşifleri eserlerini sergiledi

Şehitkamil Belediyesi Bilim Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler tarafından üretilen yazılımlar, prototipler, drone ve insansız hava araçları Başkan Umut Yılmaz’ın katılımıyla "Bilim Kaşifleri Yaza Veda Şenlikleri"nde görücüye çıktı.

Şehitkamil Belediyesi Bilim Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler tarafından üretilen yazılımlar, prototipler, drone ve insansız hava araçları Başkan Umut Yılmaz’ın katılımıyla "Bilim Kaşifleri Yaza Veda Şenlikleri"nde görücüye çıktı. Yılmaz, gençlerin ellerinden çıkan eserlerin gurur verici olduğunu belirterek, gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Bilim Kaşifleri Yaza Veda Şenlikleri" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beykent Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte, Şehitkamil Belediyesi Bilim Merkezi’nde eğitim gören gençlerin yıl boyunca hazırladığı yazılımlar, prototipler, drone ve insansız hava araçları sergilendi. Genç kaşiflerin heyecanı yüzlerinden okunurken, projeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Şehitkamil’de bilim kaşifleri eserlerini sergiledi 2

Katılımcılar doyasıya eğlendi

Etkinlik yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmadı. Gün boyu süren programda konserler, spor etkinlikleri, çocuk oyunları, yarışmalar ve çeşitli ikramlar yer aldı. Katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Aileleriyle birlikte şenliğe gelen vatandaşlar, hem gençlerin teknoloji alanındaki başarılarını görme fırsatı buldu hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Başkan Yılmaz’dan destek

Programda öğrencileri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ortaya çıkan projeleri tek tek gezerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, "Bilim ve teknoloji alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü imkânı sağlamaya devam edeceğiz. Onların ortaya koyduğu yenilikçi fikirler, geleceğimiz için en büyük teminatımızdır" dedi.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Gençlerin bilimsel üretim sürecinde yer almalarını önemsediklerini ifade eden Yılmaz, "Bu şenliklerle amacımız gençlerimizin bilimsel üretim sürecine katkı sağlamak, onların özgüvenlerini artırmak ve geleceklerine ışık tutmaktır. Bilime, teknolojiye ve yenilikçiliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

