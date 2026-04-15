Şehitkamil’de gıda güvenliği için sıkı denetim

Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırın, kasap ve marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırın, kasap ve marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın, kasap ve marketlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak yapılan kontrollerde hem ürün kalitesi hem de işletmelerin genel hijyen şartları titizlikle incelendi.

İŞLETMELER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DENETLENDİ

Denetimler sırasında özellikle gıda üretim alanlarının temizliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumu detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek en küçük ihlale dahi göz yummazken, kurallara uygun hareket eden işletmelere de teşekkür etti.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE YASAL İŞLEM

Yapılan incelemelerde bazı işletmelerin kaldırım işgali yaptığı tespit edildi. Vatandaşların yaya geçişini zorlaştıran ve kamu düzenini olumsuz etkileyen bu durumlara karşı gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı. Aynı zamanda sağlıksız ortamlarda üretim ve satış yaptığı belirlenen işletmeler hakkında da tutanak tutuldu ve ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlemler başlatıldı.
Şehitkamil Belediyesi, hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyetini gözeterek, ilçe genelinde düzenli, temiz ve güvenli bir yaşam alanı oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

