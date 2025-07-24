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Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı...

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitlerine ağlıyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Alevlerle mücadele ederken şehit olan 5 orman işçisinden Enes Kızılyer Karabük'te, Sercan Ütni ve Hilmi Şahin Denizli'de ve Eyüp Dereli memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı...

Yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarından kahreden haber geldi. Alevlerle mücadele ederken hayatını kaybeden 10 kahraman, son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 1

5 AKUT GÖNÜLLÜSÜ, ANKARA'DA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 2

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 3

Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 4

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 5

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 6

ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNDEN ENES KIZILYER, KARABÜK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 7

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 8

YANGINLARLA MÜCADELEDE ŞEHİT OLAN DENİZLİLİ ORMAN İŞÇİLERİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) için Denizli'de tören düzenlendi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 9

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 10

Burada saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 11

Şehitlerin naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Beyağaç ilçesine götürüldü.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 12

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

DOZER OPERATÖRÜ DERELİ'NİN CENAZESİ ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 13

Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 14

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitlere veda... Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar son yolculuğuna uğurlandı... 15

Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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