Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Türkiye'de

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı Türkiye’ye getirildi.
Ankara'ya iniş yapan uçağın taşıdğı şehitlerin naaşları, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.
Şehitlerimizin naaşı taşıyan uçağın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan
Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.
Açıklamada, düşen uçağa ilişkin iddialar soru ve cevaplar üzerinden yanıtlandı.
Söz konusu açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:
"1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?
Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.
2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?
Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.
3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?
Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.
4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?
Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014'de envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022'den itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.
5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?
Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.
6. Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?
Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER) ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır.
7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?
Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır."
