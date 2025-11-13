Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Türkiye'de

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı Türkiye’ye getirildi.

Ankara'ya iniş yapan uçağın taşıdğı şehitlerin naaşları, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞI TÜRKİYE'DE

Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Şehitlerimizin naaşı taşıyan uçağın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

TÜRKİYE 20 ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Hava Başçavuş Akın Karakuş

Hava Başçavuş Burak Özcan

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, düşen uçağa ilişkin iddialar soru ve cevaplar üzerinden yanıtlandı.

Söz konusu açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.

4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014'de envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022'den itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6. Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER) ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır.

7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır."

