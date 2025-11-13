Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden skandal hareket: C-130 uçaklarını paylaştılar

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Uçağın enkazına ulaşılırken, şehitlerimizin naaşı da Gürcistan'dan Ankara'ya getirildi. Yaşanan acı olayın ardından tüm dünyadan Türkiye'ye başsağlığı mesajları gelirken, Yunanistan'dan yapılan bir paylaşım ise herkesin tepkisini çekti.

SKANDAL PAYLAŞIM

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından, kendi filolalarında da kullanılan C-130 askeri kargo uçaklarının yaparken çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşıma "Günün fotoğrafı" notu düşüldü. Skandal paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

GERİ ADIM ATTILAR

Yunanistan Hava Kuvvetleri tepki yağan paylaşımı bir süre sonra silmek zorunda kaldı.