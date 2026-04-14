Şehitlerin mezarlarıyla sivillerin mezarları arasındaki fark gündem oldu!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mezarların farklı yönlere bakması dikkat çekti. Şehit kabirleriyle sivillerin kabirleri arasındaki farkın nedeninin sivil bölümünde profesyonel bir mezar kazıcısı olmamasına bağlandı. Havadan çekilen görüntülerde kıble yönü arasındaki farkları ortaya koydu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık gösteriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir, "Bu mezarlıklarda profesyonel mezar kazıcı bulunamıyor. Onlar da kendi şartlarında belki bir önceki mezara denk getiriyorlar. Birbirine benzeterek kazınca bazen farklı bir açı ortaya çıkabiliyor" dedi.

ŞEHİT MEZARLARIYLA SİVİLLERİNKİ FARKLI

Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık arz ediyor. Pusula ile yapılan kontrollerde Garnizon Şehitliği'ndeki mezar yerlerinin kıbleye uygun düzenlendiği dikkat çekerken, hemen yanındaki sivil mezarların yönlerinin değişiklik gösterdiği görüldü. Kıble yönlerinin özellikle şehitlikten farklı olduğu gözlenen mezarlar, dronla havadan görüntülendi.

BİRBİRLERİNDEN FARKLI YÖNE BAKIYOR

İlçede yaşayan Zümre Sevim, "Mezarlıkların birbirinden farklı yönlerde olduklarını gördük. Bunu fark edince arkadaşımla bir araştırma yaptık ve bunu doğrulamak için de dron uçurduk. Dron ile de baktık. Buradaki mezarların yönünün aksine diğer taraftaki mezarlıklar daha farklı bir açıda duruyor" dedi.

'HASSAS DAVRANACAKLARDIR'

SCÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir de konuyla ilgili müftülük yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirterek, "Konu benim de dikkatimi çekmişti. Müftülük personeli arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, bu durumu şöyle izah ettiler, bana da makul geldi. Özellikle şehitlerimizin mezarları çok özenli, sistemli ve bilimsel, teknolojik şekilde yapıldığı için ona oldukça özen gösteriliyor. Onların kıble ile ilgili isabete yüzde 100 derece şekilde duruyor. Diğer mezarlıklara gelince bugün için söylemeyelim.

Öteden beri gelen uygulamalara dikkat ettiğimizde, bu mezarlıklarda profesyonel mezar kazıcı bulunamıyor. Onlar da kendi şartlarında belki bir önceki mezara denk getiriyorlar. Birbirine benzeterek kazınca bazen farklı bir açı ortaya çıkabiliyor. Hatta bir orandan da bahsedildi. '45 derecelik bir açıyı müsamaha ile karşılıyoruz. Bunun dışında bir uygulama olursa, buna dikkat ediyoruz' dediler.

"BU HABERDEN SONRA DAHA HASSAS DAVRANACAKLARDIR"

Defnedilmiş olan insanlarla ilgili bu tür tartışmalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Cenaze ile ilgili hasletleri yerine getirmek bir vefa borcudur. Kıbleye göğsü gelecek olduktan sonra bir sorun olmaz. Artık teknoloji, bilim geliştiğine göre inanıyorum ki yetkililer, bu haberden sonra bu konuda daha hassas davranacaklardır. İnsanların kafalarını karıştıracak, 'Pusulaya uygun mu değil mi' sorusuna mahal vermeden mezar kazan arkadaşlarımız buna dikkat ederler. Daha önceden mezarlar kazılıp hazır ediliyor. İlgili birimler kontrol ederler ve vatandaşlar böyle bir tedirginlik yaşamaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da toz taşınımı bekleniyorAydın’da toz taşınımı bekleniyor
Kadir Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği iddia edildiKadir Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla mezar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

