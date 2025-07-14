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Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya'da fabrikada yandın

Kütahya’nın Emet ilçesindeki bor işletmesindeki kükürt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen işçiler Ömer E. ve Tolga Ö. hastaneye kaldırıldı.

Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya'da fabrikada yandın
Çiğdem Sevinç

Emet ilçesindeki bor işletmesinin sülfirik asit fabrikasında kimyasal işlemle yakılarak aside dönüştürülen kükürtlerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya da fabrikada yandın 1

GAZ MASKELERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Fabrikanın kendi yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle gaz maskeleri ile depolara girilerek dumandan etkilenenler tahliye edildi. İhbarla yangın yerine ekipler sevk edildi. Emet, Hisarcık Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya da fabrikada yandın 2

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen işçiler Ömer E. ve Tolga Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya da fabrikada yandın 3

Patlama tehlikesine karşı yangın söndürüldükten sonra tedbiren itfaiye araçları fabrika çevresinde konuşlandırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gaz maskeleriyle müdahale ettiler! Teyakkuz hala sürüyor... Kütahya da fabrikada yandın 4

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya fabrika
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