HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehzadeler’deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Şehzadeler’deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında, demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi.

Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos günü orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alanın büyük bölümüne yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edilerek havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgede yüklenici firma aracılığıyla yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehzadeler’deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı 1

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin Savunma ve Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin Savunma ve Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
Cevdet Yılmaz: Uluslararası doğrudan yatırımlarımız yüzde 27 arttıCevdet Yılmaz: Uluslararası doğrudan yatırımlarımız yüzde 27 arttı

Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.