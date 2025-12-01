HABER

Sekiz farklı dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Bilecik’te yakalandı

Bilecik’te 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranan ve toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranan ve toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adli mercilere sevk edildi. Şahıs, mahkemece verilen karar doğrultusunda Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Bilecik
