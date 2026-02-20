HABER

Sel sularında araçta mahsur kalan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde eriyen kar sularının dereyi taşırması sonucu yol sular altında kaldı. Araçta mahsur kalan vatandaş ekiplerce kurtarılırken, binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. O anlar dron ile görüntülendi.

Karacabey ilçesi Harmanlı yolu üzerindeki derenin taşması sonucu yol sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle ulaşım aksarken, aracıyla su birikintisinin içerisinden geçmeye çalışan bir vatandaş mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun ortasında kalan araç ve içerisindeki vatandaş, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ve taşkının boyutu dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, taşkın nedeniyle binlerce dönüm ekili tarım arazisi de sular altında kaldı. Çiftçiler büyük zarar yaşarken, yetkililer, yolun geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını bildirerek vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

