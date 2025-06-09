Sel temizleme çalışmalarında karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 2 belediye işçisi hastaneye kaldırıldı

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi Orhan Kurakullukçu Bulvarı’ndaki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle çok sayıda binanın zemin katı su ile doldu. Yaşanan selin ardından başlatılan temizleme çalışmalarında bir binanın su dolan zemin katını boşaltmak isteyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye işlemi başlattı. Tahliye işlemi için zemin kata jeneratör indiren belediye işçileri Ersoy Yoloğlu ve Hüseyin Usta bir süre sonra çıkan karbonmonoksit gazından etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan belediye işçileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye işçilerinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bina sahibi Handan Gençer, "İtfaiye motorunun hortumu yetmediği için motoru içeriye aldılar. Motordan çıkan gazdan dolayı işçiler etkilendi. Dumandan çıkan gazdan dolayı zehirlendiler" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır