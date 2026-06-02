Selahattin Demirtaş'ın son hali dikkat çekti

DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

ZİYARETİ 1 MAYIS'TA DUYURMUŞTU

Buldan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Sevgili Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgilerini iletti." demişti.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Bugün "Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı" diyen Buldan paylaşımında söz konusu fotoğraflara yer verdi.

'YAPAY ZEKA' UYARISI

Buldan ayrıca "Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin" diyerek Demirtaş'ın yapay zeka fotoğraflarıyla ilgili uyarıda bulundu.