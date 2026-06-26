Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı! Başak Demirtaş paylaştı

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir karesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı yattığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
Demirtaş, eşinin cezaevinde çekilmiş güncel bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Söz konusu paylaşımda Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe dillerine yer vererek, "Edirne‘den sıcak selamlar... Bi silavên germ..." ifadelerini kullandı.
Kasım 2016 tarihinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Demirtaş, yaklaşık 10 yıldır Edirne'de bulunuyor.
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