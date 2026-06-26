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Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı! Başak Demirtaş paylaştı

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın son hali, eşi Başak Demirtaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı! Başak Demirtaş paylaştı
Devrim Karadağ

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir karesi kamuoyuyla paylaşıldı.

EDİRNE CEZAEVİ'NDE ZİYARET

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı yattığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Demirtaş, eşinin cezaevinde çekilmiş güncel bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Selahattin Demirtaş ın yeni fotoğrafı! Başak Demirtaş paylaştı 1

"EDİRNE'DEN SICAK SELAMLAR"

Söz konusu paylaşımda Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe dillerine yer vererek, "Edirne‘den sıcak selamlar... Bi silavên germ..." ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 10 YILDIR TUTUKLU BULUNUYOR

Kasım 2016 tarihinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Demirtaş, yaklaşık 10 yıldır Edirne'de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş
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