Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek? Önce AYM kararı sonra Devlet Bahçeli'den çıkış... Avukatı açıkladı, DEM'den yanıt geldi

Selahattin Demirtaş'la ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş olurken, "Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek?" sorusu akıllara geldi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

AİHM kararı sonrası Demirtaş'ın avukatlarından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapıldı. Sabah saatlerinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış gündeme oturdu.

DEVLET BAHÇELİ: "TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR"

Partisinin grup toplantısının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli "Sayın Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN BAHÇELİ'YE YANIT

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Bahçeli'nin sözlerine cevaben "Biz de hayırlı olsun diyoruz" dedi.

İlke TV’ye konuşan Karaman, Demirtaş için tahliye başvurusu yaptıklarını hatırlatarak sürecin Suriye’deki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi:

"Mesele Suriye'de başladı. Aslında Suriye'de bitecek. Ya da daha özel söylemek gerekirse mesele aslında Rojava'da başladı. Rojava meselesiyle sanırım noktalanacak."

“BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ İLE TEMASI OLMUŞTU"

Karaman, MHP’nin Demirtaş’ın tutukluluğu sürecinde etkili bir aktör olduğunu belirterek, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş’la dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlattı:

"Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz. Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da, dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte.”

Avukat Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının kesinleşmesinin ardından bu sabah Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

İstinafın iki seçeneği olduğunu belirtti:

"İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan bir açıklamada DEM Parti cephesinden geldi. TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuşanDEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik çağrıda bulundu. Bakırhan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tahliye çağrısı için teşekkür etti:

"Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır.

Ayrıca Leyla Güven, Can Atalay, Selçuk Mızraklı ve daha yüzlerce siyasi tutsak arkadaşlarımız da serbest bırakılmalıdır.

1 Ekim'de başlayan süreç sadece barış süreci değil, devletin demokratik dönüşümünün imtihanıdır.

Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, AİHM 3 kezdir karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor."