Selçuklu'dan günümüze ulaşan kasaplık geleneği: Büyüden korunmak için kürek kemiklerini kırıp imha ediyorlar!

Sivas'ta kasaplar, Selçuklu döneminden bu yana sürdürülen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Küçükbaş hayvanların kesimi sonrası çıkarılan kürek kemikleri, kötü niyetli kişilerin büyü yapmasını engellemek amacıyla kırılıp imha ediliyor.

Büyücülerin en çok tercih ettiği kemikler olarak bilinen kürek kemikleri, geçmişte mistik törenlerde kullanıldığına inanılan özel parçalar arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu kemiklerin kırılmasıyla beraber kasapların mesleki hastalıkların korunmasına yönelik alınan tedbirlerden biri olduğu da biliniyor.

Küçükbaş hayvanlarda 240 farklı kemik arasından sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere 2 tane bulunan bu kemik, kasapların yaptığı bu uygulamayla beraber kötü amaçlı kullanılmadan imha ediliyor.

"BÜYÜLERDE KULLANILMAMASI İÇİN KIRIYORUZ"

Bu kemiklerin büyülerde kullanılmaması için kırarak imha ettiklerini belirten kasap Ali Güler, ''Genelde küçükbaş olarak adlandırdığımız kol kemikleri, kürek kemiklerini kullanarak papaz büyüsü, kara büyü diye bir büyü yaptıklarını eski zaman insanlarından biliyoruz.

Bizlerde çıkardığımız kemikleri kırıp etkisiz hale getirerek büyü yapmasınlar diye çöpe atıyoruz. Bu büyüyü işin ehli olan kişilerin yaptığını biliyoruz. Bizimde hastalığa yakalanmamak ve meslek hastalığına yakalanmamak için kol kemiklerini ve kürek kemiklerini kırıp atıyoruz.

Bir hayvandan 2 tane kol kemiği, 2 tane but kemiği bulunmaktadır. Bir hayvanın 240 adet kemiği bulunmaktadır. Kürek kemiği 2 tane çıkmaktadır ve ikisini de sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere kırıyoruz.

Bu kemiklerin kötü amaçlı kullanılmasın diye bizler Selçukludan gelme bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz. Elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz" dedi.

(İHA)