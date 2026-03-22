Selçuklu’nun sembol mekanları bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinin sembol mekanları 3 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinin sembol mekanları 3 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzeler yoğun ilgi görerek şehrin en gözde durakları arasında yer aldı.

Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu İlçe Belediyesi’nin sembol mekanları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tabiatın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Mahallesi ve müzeler Konya’ya bayram tatili için gelen ve 3 günlük bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti. Bayram tatilinde Selçuklu binlerce kişiyi ağırladı. Konya’da Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen lokasyonların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne bayram tatilinde ziyarete gelen misafirler kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen binlerce ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti. Ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan binlerce yıllık geçmişe sahip Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak misafirlerini ağırladı.

"Misafirlerimizi Selçuklu’da ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Bayram tatili için şehre gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bayram tatilinde turizmin merkezi Selçuklu’muzdaki sembol mekanlarımızda birçok misafirimizi ağırladık. Bayram heyecanını sevdikleriyle beraber yaşayan vatandaşlarımız yine her zaman olduğu gibi Selçuklu’muzun gözde ziyaret mekanlarına yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzelerimizde vatandaşlarımızı büyük bir memnuniyetle misafir ettik. Konya’dan, şehir dışından ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri ve teveccühleri için çok teşekkür ediyorum, onları yılın her döneminde şehrimize ve Selçuklumuza bekliyoruz " dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybettiIsparta'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de yangın! 3 kişi hastaneye kaldırıldıEskişehir'de yangın! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

