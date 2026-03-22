Selçuklu’nun sembol mekanları bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinin sembol mekanları 3 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzeler yoğun ilgi görerek şehrin en gözde durakları arasında yer aldı.

Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu İlçe Belediyesi’nin sembol mekanları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tabiatın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Mahallesi ve müzeler Konya’ya bayram tatili için gelen ve 3 günlük bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti. Bayram tatilinde Selçuklu binlerce kişiyi ağırladı. Konya’da Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen lokasyonların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne bayram tatilinde ziyarete gelen misafirler kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen binlerce ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti. Ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan binlerce yıllık geçmişe sahip Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak misafirlerini ağırladı.

"Misafirlerimizi Selçuklu’da ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Bayram tatili için şehre gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bayram tatilinde turizmin merkezi Selçuklu’muzdaki sembol mekanlarımızda birçok misafirimizi ağırladık. Bayram heyecanını sevdikleriyle beraber yaşayan vatandaşlarımız yine her zaman olduğu gibi Selçuklu’muzun gözde ziyaret mekanlarına yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve müzelerimizde vatandaşlarımızı büyük bir memnuniyetle misafir ettik. Konya’dan, şehir dışından ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri ve teveccühleri için çok teşekkür ediyorum, onları yılın her döneminde şehrimize ve Selçuklumuza bekliyoruz " dedi.



