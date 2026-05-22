HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu

Hatay’da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Asi Nehri ve Akdeniz’in birleştiği noktada bulunan cesedin 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’e ait olduğu anlaşıldı.

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da etkili olan şiddetli yağış kentte yaşamı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü’nün Samandağ’a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu. Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri’nin buluştuğu noktada bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’e ait olduğu anlaşıldı.

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu 1

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu 2

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu 3

Sele kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandıÇayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandı
Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardıPolis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.