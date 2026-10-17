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Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı

Sakarya’da selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı.Sakarya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı

Sakarya’da selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı.
Sakarya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı. Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi. Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı 1

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı 2

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı 3

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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