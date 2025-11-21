Selman Öğüt'ün 'Alperen Şengün' paylaşımına tepki yağıyor! Vatandaşlar milli oyuncumuza sahip çıktı: "Formasındaki ter damlası kadar faydan yok"

NBA'de Houston Rockets forması giyen A Milli yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, UNINTERRUPTED ekibi ile İstanbul'u gezdi. “Off Day” adlı video serisinde konuşan Şengün, "Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!" dedi.

Programda Alperen Şengün'ün konuklarla birlikte rakı içtiği bölüme de yer verildi. "Rakı milli içkimizdir" diyen Şengün, "Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" ifadelerini kullandı.

'Off Day' serisine konuk olan milli yıldız basketbolcu Alperen Şengün'ün, "Rakı milli içkimiz" dediği yayın, 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

ÖĞÜT: "YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Selman Öğüt ise Şengün'ü sosyal medya üzerinden hedef aldı. Öğüt şunları ifade etti:

"İyi dinle Alperen Şengün! Rakı bizim milli içeceğimiz değildir! Alkolü özendiremezsin!

Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın! Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun.

Anayasa madde 58: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

Yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Vatandaşlar Selman'a tepki gösterip Şengün'e destek çıktı. İşte o paylaşımlar: