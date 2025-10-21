HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı.

Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Bağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazaya, bölgeden geçen bir askeri konvoy müdahale etti. Konvoyda bulunan askeri vinç, profesyonel bir müdahaleyle kamyonu uçurumdan çıkardı. Askerlerin hızlı ve etkili kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

(İHA)

Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı 1

Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı 2

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alacak verecek tartışması mahkemeye taşındıAlacak verecek tartışması mahkemeye taşındı
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandıÇanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.