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Şemdinli’de katliam yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basarak 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.Pazar günü sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’ndeki kayınpederinin evine giden Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D.

Şemdinli’de katliam yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basarak 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Pazar günü sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’ndeki kayınpederinin evine giden Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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