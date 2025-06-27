Semercakis Ailesi’nin Hikâyesi Kuşadası’nda Anlatıldı

Etkinlik, LMV Başkanı Arif Ümit İşler ve LMV Yunanistan Temsilcisi, aynı zamanda kitabın yazarlarından Tanaş Çimbis'in katılımıyla gerçekleşti. Söyleşi öncesinde yönetmen Tahsin İşbilen tarafından hazırlanan kısa bir tanıtım filmi gösterildi. Film, hem kitabın hem de yazarlarının öyküsünü görsel bir anlatımla izleyicilere sundu.

Söyleşide, Semercakis ailesinin geçmişine ve mübadeleyle ikiye bölünmüş bir ailenin, on yıllar sonra Girit’te bir Rum aile ferdiyle karşılaşma sayesinde yeniden nasıl birleştiğine dair çarpıcı bir hikâye aktarıldı. LMV’nin yıllardır düzenlediği “mübadil buluşmaları” ve “ata topraklarına yolculuk” adını verdiği organizasyonlar sayesinde, kitaplaşmamış benzer birçok aile öyküsünün yeniden gün yüzüne çıktığı da vurgulandı.

Etkinlik sadece Kuşadası sakinleriyle sınırlı kalmadı. İzmir, Aydın, Denizli ve Söke gibi çevre şehirlerden gelen çok sayıda mübadil aile ve dostun da katılımıyla salon dolup taştı. Katılımcıların interaktif katkılarıyla söyleşi canlı ve samimi bir atmosferde ilerledi.

Saat 17.00’de başlayan etkinlik, yoğun ilgi ve sohbetlerle birlikte 20.00’de sona erdi. Etkinlik sonunda Tanaş Çimbis, kitabını imzalayarak okuyucularla birebir sohbet etti.

“Giritli Semercakis Ailesi” adlı kitap, mübadele ile birbirinden kopan aile bağlarının yıllar sonra yeniden kurulmasına ışık tutan gerçek bir yaşam öyküsünü konu alıyor. Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları’ndan çıkan eser, aynı zamanda kültürel belleğin korunmasına da önemli katkı sunuyor.