Şemikler’de yeşil dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler’deki 2 bin 500 metrekarelik atıl alanı yeşil alan, çocuk oyun grupları, sosyal donatılar ve 34 araçlık ücretsiz otoparkın yer aldığı mahalle parkına dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı "Yeşil Dönüşüm" çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yeni bir parkı daha kente kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 2025 yılı eylül ayında sahada yaptığı incelemeler ve halkın talepleri doğrultusunda Karşıyaka Şemikler Mahallesi 1671. Sokak’ta, yeni imar yolunun yanında yer alan 2 bin 500 metrekarelik atıl alan yeniden düzenlenerek Şemikler Mahalle Parkı’na dönüştürüldü.

İzmir’in en uzun sokaklarından biri olan alanın1.130 metrekarelik bölümünde yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Toprak serimi yapılan bölgeye 24 jakaranda, 6 süs eriği ve 11 ılgın olmak üzere toplam 41 ağaç dikildi. Ayrıca ardıç, mahonya, nandina, imperata ve ligustrum türlerinden 2.500’ün üzerinde çalı bitkisiyle peyzaj çalışması tamamlandı.

Çevresinde çok sayıda okul bulunan Şemikler Mahalle Parkı’nda yeşil alanın yanı sıra doğal kum zeminli bir çocuk oyun alanı oluşturuldu. Parka ayrıca oyun grupları, oturma alanları ve sosyal donatı alanları kazandırıldı. Parkın yanında yer alan geniş alanda ise 34 araç kapasiteli ücretsiz açık otopark hizmete açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

