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Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek! Meteoroloji uyardı: sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yeni hava durumu raporlarını yayımladı. Hava sıcaklığının hissedilir derece azalması beklenirken 13 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 19 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek! Meteoroloji uyardı: sağanak yağış geliyor!
Nilgün Akbıyık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verilere göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU İLLERE DİKKAT!

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Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİS VE RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

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Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

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İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sağanak yağış
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