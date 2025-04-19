Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek! Meteoroloji uyardı: sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verilere göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU İLLERE DİKKAT!

Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİS VE RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu