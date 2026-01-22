HABER

"Şemsiyeyi boşuna mı aldım?" derdi bitiyor: Teknoloji devleri hava tahminlerine el attı!

Zaman zaman meteorolojik tahminlerin tutmadığı olabiliyor. Ancak teknoloji devleri bu konuya da el attı. Öyle ki, Google, Microsoft ve Nvidia gibi isimler, tahminleri daha uzun vadeli ve daha doğru hale getirmek için yarışıyor.

Enes Çırtlık

Hava durumu tahminleri, modern teknolojinin en gelişmiş alanlarından biri olsa da hala kusursuz değil. Nitekim hepimiz zaman zaman hava durumu uygulamalarına güvenip plan yaptığımızda, doğanın sürprizleriyle karşılaşabiliyoruz. Görünüşe göre bu durumun ortaya çıkardığı boşluğu doldurmaya hazırlanan yeni bir "oyun kurucu" var: Yapay zeka.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN YENİ CEPHESİ: METEOROLOJİK TAHMİNLER

Bloomberg'in aktardığına göre perde arkasında Google, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleri arasında sessiz ama hummalı bir yarış var. Hedef ise tahminleri daha uzun vadeli ve daha doğru hale getirmek.

GERÇEK VE GERÇEK DIŞI YAPAY ZEKANIN YÜZÜ VE YAPTIKLARI

Biliyoruz, yapay zeka denilince akla gelen ilk imajlar her zaman güvenilir olmuyor. Örneğin, yazın Melissa Kasırgası Jamaika'yı vurduğunda, sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş sahte videolar dolaşıma girmiş, otel havuzlarında yüzen köpekbalıkları gibi gerçek dışı görüntüler panik yaratmıştı.

Ancak perdenin arkasında, yapay zekanın "ciddi" yüzü faydalı işler yapıyordu. Google’ın geliştirdiği bir yazılım modeli, Melissa Kasırgası güç toplarken, fırtınanın rotası ve gücü hakkında en erken doğru tahminleri yaparak insanların en kötüsüne hazırlanmasını sağladı.

BİR DÖNEM SONA EREBİLİR

Görünen o ki yapay zeka, günlük hayatımızda yanımıza şemsiye alıp almama kararımızdan Melissa Kasırgası gibi büyük tehditlere kadar, doğayla olan ilişkimizde de en kritik yol arkadaşımız olmaya hazırlanıyor. Yakında yarın yağmur yağıp yağmayacağı sorusunu yanıtlamaya yardımcı olarak hava durumu tahmininde bir devri kapatması ise işten bile değil...

