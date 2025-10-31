HABER

Sen hangi sosyal medya platformuna benziyorsun?

Artık hayatımızın her alanında var oldukları için ister istemez bir sosyal medya platformuna benzemeye başladık! Peki sen sosyal medya platformlarından hangisine benziyorsun?

Sosyal medya platformu testine başla!

1/8

İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü umursayan biri misin?

Çoook umursarım. Bu cevabı verdiğimde hakkımda ne düşündünüz mesela?
Yerine göre umursarım elbette.
Pek umrumda olmaz aslında.
Kendim için yaşıyorum bu hayatı. İnsanlar için değil.
2/8

Peki hafızan güçlü müdür?

En az bir fil kadar güçlüdür.
Unutmak istediğim tek şey geçmiş ilişkilerim...
Bana hafıza konusunda pek güvenmeyin.
Önceki soruda ne sorduğunuzu bile unuturum...
3/8

Söyle bakalım, hiç eski sevgilin görsün diye sosyal medyada göndermeli bir paylaşım yaptığın oldu mu?

EVET
HAYIR
4/8

Şimdi bize en sevdiğin rengi seç!

5/8

Yakın arkadaşların seni yanlış anladığında kendini nasıl açıklıyorsun?

Merak ettiği bütün soruları cevaplarım. Onlar istemese bile.
Sosyal medyada açıklama metni paylaşırım.
Aslında beni pek yanlış anlamazlar ama anlarlarsa da onların problemi.
Kendimi ifade edebildikten sonra pek umrumda olmaz.
6/8

Sence senin ilk göze çarpan özelliğin bunlardan hangisi?

Her durumda espri yapabilmem.
Yaratıcı olabilmem.
Kendimi az ama öz bir şekilde ifade edebilmem.
Sabırsız olmam...
7/8

İnterneti tek bir kelime ile tanımla desek...

İlham
Keyif
Kaos
Vazgeçilmez
Yorucu
8/8

Son olarak şunu soralım: Sana göre sosyal medyada aşırı paylaşım yapmak ne demek?

O ne demek ya? Her şeyi paylaşırım ben.
Özel hayatını afişe etmek.
24 saat içinde 10'dan fazla hikaye paylaşmak.
Aynı gün içerisinde 3 tane selfie paylaşmak.
