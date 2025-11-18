Sen internet olmadan kaç gün yaşarsın?

1/8
Sabah gözlerini açtın, telefonunu eline aldın. Ekranda "İnternet bağlantısı yok." yazıyor. Ne yaparsın?
“Kesin modem yine bozuldu” deyip fişi çekip takarım.
“Belki genel bir problem vardır” deyip kahve koyarım.
“Yok artık!” deyip telefonun her tuşuna basarım.
Komşunun Wi-Fi’sine bağlanmayı denerim tabii ki.
2/8
Hangi sosyal medya platformu olmadan en çok zorlanırsın?
4/8
İnternet olmadan, sabahları nasıl başlarsın?
Hiçbir şey yapmam, uyanamam!
5/8
İnternet olmadan, en çok hangi zaman diliminde zorlanırsın?
6/8
Bir hafta internetsiz kalman gerekse, ilk üç gün hangi duyguyu hissedersin?
Huzursuzluk, panik yapma.
Sıkılma, ama sonunda alışma.
7/8
Telefonuna bakmadan bir saat geçirebilir misin?
8/8
Son sorumuz! İnternetsiz bir günde, en çok hangi aktiviteyi tercih edersin?
Arkadaşlarımla evde oyun oynamak.
Kendi başıma meditasyon yapmak.