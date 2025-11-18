HABER

Sen internet olmadan kaç gün yaşarsın?

Hayatına yön veren Wi-Fi'dan bir sabah aniden ayrıldığını düşün! Düşünsene, bir anda internetsiz kalıyorsun… Ne yaparsın? Akışa kapılıp kitap mı okursun, yoksa hemen modem arayışına mı girersin? Bu test tam da bunu öğrenmek için! Senin internet olmadan hayatta kalma süreni ölçelim, bakalım kaç gün dayanabilirsin!

Hadi bakalım!

1/8

Sabah gözlerini açtın, telefonunu eline aldın. Ekranda "İnternet bağlantısı yok." yazıyor. Ne yaparsın?

“Kesin modem yine bozuldu” deyip fişi çekip takarım.
“Belki genel bir problem vardır” deyip kahve koyarım.
“Yok artık!” deyip telefonun her tuşuna basarım.
Komşunun Wi-Fi’sine bağlanmayı denerim tabii ki.
2/8

Hangi sosyal medya platformu olmadan en çok zorlanırsın?

Instagram
X (Twitter)
YouTube
TikTok
Facebook
3/8

Telefonunu sürekli kontrol etme ihtiyacı hisseder misin?

4/8

İnternet olmadan, sabahları nasıl başlarsın?

Spor yaparım.
Kahvemi içerim.
Kitap okurum.
Dışarıda yürürüm.
Hemen işe başlarım.
Hiçbir şey yapmam, uyanamam!
5/8

İnternet olmadan, en çok hangi zaman diliminde zorlanırsın?

Sabah
Öğle
Akşam
Gece
6/8

Bir hafta internetsiz kalman gerekse, ilk üç gün hangi duyguyu hissedersin?

Rahatlama, dinlenme.
Huzursuzluk, panik yapma.
Sıkılma, ama sonunda alışma.
7/8

Telefonuna bakmadan bir saat geçirebilir misin?

Evet, yapabilirim!
Hayır, zor olur.
Denemek lazım.
8/8

Son sorumuz! İnternetsiz bir günde, en çok hangi aktiviteyi tercih edersin?

Dışarıda yürüyüş yapmak.
Kitap okumak.
Aileyle vakit geçirmek.
Arkadaşlarımla evde oyun oynamak.
Kendi başıma meditasyon yapmak.
