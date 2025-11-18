Sen internet olmadan kaç gün yaşarsın?

Hadi bakalım!

1/8 Sabah gözlerini açtın, telefonunu eline aldın. Ekranda "İnternet bağlantısı yok." yazıyor. Ne yaparsın? “Kesin modem yine bozuldu” deyip fişi çekip takarım. “Belki genel bir problem vardır” deyip kahve koyarım. “Yok artık!” deyip telefonun her tuşuna basarım. Komşunun Wi-Fi’sine bağlanmayı denerim tabii ki.

2/8 Hangi sosyal medya platformu olmadan en çok zorlanırsın? Instagram X (Twitter) YouTube TikTok Facebook

3/8 Telefonunu sürekli kontrol etme ihtiyacı hisseder misin?

4/8 İnternet olmadan, sabahları nasıl başlarsın? Spor yaparım. Kahvemi içerim. Kitap okurum. Dışarıda yürürüm. Hemen işe başlarım. Hiçbir şey yapmam, uyanamam!

5/8 İnternet olmadan, en çok hangi zaman diliminde zorlanırsın? Sabah Öğle Akşam Gece

6/8 Bir hafta internetsiz kalman gerekse, ilk üç gün hangi duyguyu hissedersin? Rahatlama, dinlenme. Huzursuzluk, panik yapma. Sıkılma, ama sonunda alışma.

7/8 Telefonuna bakmadan bir saat geçirebilir misin? Evet, yapabilirim! Hayır, zor olur. Denemek lazım.