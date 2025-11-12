Sen internette ne kadar hızlısın?

İnternet günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Onsuz bir yaşam asla düşünemiyoruz! Her türlü işimizi anında çözüyoruz. Peki, işlerinizi yaparken ya da sadece internette takılırken ne kadar hızlısınız? Cevabı öğrenmek için şimdi testi çöz.
03.11.2025 13:06
İnternetteki hızını test et!
1/8
Bir gün boyunca internette takılmaya ne kadar vakit ayırırsın?
8 saatten fazla.
4-8 arası.
2-4 saat arası.
0-2 saat yeterli.
2/8
İnterneti genelde ne için kullanırsın?
Birçok şeyi aynı anda halletmek için!
Sosyal medya, haber, dizi...
Sadece ihtiyacım olduğunda bakarım.
Arada bir mesaj atıp çıkarım.
3/8
Yeni açtığın bir web sayfası daire daire yükleniyor… Ne yaparsın?
Sayfayı kapatır, başka sekmeden denerim.
Biraz oyalanıp tekrar denerim.
Çemberle saatlerce bakışırım...
Telefonu modemin dibine kadar götürürüm...
4/8
YouTube'da video izlerken kalitenin düştüğünü fark ettin. Tepkin ne olur?
Ayalardan kaliteyi istediğim seviyeye alırım.
Kalite nasılsa izlemeye devam ederim...
Donmadığı sürece sorun yok bence.
Videoyu kapatır, sonra izlerim.
5/8
Biri sana link attığında açma hızın?
Tıklar tıklamaz açarım.
Sekmeye atarım, sonra bakarım.
İki saat sonra aklıma gelir.
Ertesi gün aklıma gelir.
6/8
Aynı anda kaç sekme açık kullanabilirsin?
Ohooo, 15 sekmeyi bile geçer.
5-10 sekme arasına kadar kontrol edebilirim.
2-3 yeterli gayet.
Neye ihtiyacım varsa onu açmam yeterli.
7/8
İnternet çöktüğünde ilk refleksin ne olur?
Hemen modemi resetlerim.
Wi-Fi'yi kapatıp açarım.
Beklerim, belki düzelir.
"Yapacak bir şey yok ya!" modunda takılırım.
8/8
Uygulamalara gelen güncellemeler hakkında ne düşünüyorsun?
