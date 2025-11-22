Sen sosyal medya jargonuna ne kadar hakimsin?

1/10
Biri sana bir şeyi "cringe" bulduğunu söylüyorsa ne demek istemiştir?
Fazla abartılı bulduğunu.
2/10
Peki, sosyal medyada "ghostlamak" ne anlama gelir?
Gönderi veya hikaye paylaşmamak.
3/10
Birini internette gizlice takip ediyorsun ama hiçbir şekilde kendini göstermiyorsun. Buna ne denir?
4/10
Sosyal medya aşırı viral olmuş bir gönderiye ne denir?
5/10
Bir gönderinin yorumlarında "Rez almak" ifadesi varsa bu ne anlama gelir?
Gönderinin güncellemeleri için takip etmek
Gönderiye etkileşim için yorum atmak
6/10
Bir kişinin 10 sene önceki fotoğraflarına bile "like" atmak ne anlama gelir?
7/10
Birine "bot" demek ne anlama gelir?
8/10
Sınırları zorlayalım: "Anlamadım kar tanesi" şeklinde cevap veren biri hangi platformda daha çok takılıyordur?
9/10
Bir kişi sosyal medyada “manifest yapıyorum” diyorsa ne yapıyordur?
10/10
Sosyal medyada çok takılan biri bir gönderiye çok güldüyse genelde hangisini demez?