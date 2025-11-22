HABER

Sen sosyal medya jargonuna ne kadar hakimsin?

Sosyal medyada takılırken her gün karşımıza yeni trendler, yeni kısaltmalar ve kelimeler çıkıyor. Fakat bunların kaçını yeterince anlayabiliyoruz? Sosyal medyaya yeterince hakim misiniz? Tüm bu soruların cevabı için şimdi testi çözün ve sosyal medyanın ne kadar içindesiniz öğrenin.

Sen sosyal medya jargonuna ne kadar hakimsin?

Sosyal medya diline hakim misin?

1/10

Biri sana bir şeyi "cringe" bulduğunu söylüyorsa ne demek istemiştir?

Biri sana bir şeyi "cringe" bulduğunu söylüyorsa ne demek istemiştir?
Çok beğendiğini.
Fazla abartılı bulduğunu.
Utandırıcı olduğunu.
Samimetsiz olduğunu.
2/10

Peki, sosyal medyada "ghostlamak" ne anlama gelir?

Peki, sosyal medyada "ghostlamak" ne anlama gelir?
Görmezden gelinmek.
Bir akım ismi.
Bir şeyden korkmak.
Gönderi veya hikaye paylaşmamak.
3/10

Birini internette gizlice takip ediyorsun ama hiçbir şekilde kendini göstermiyorsun. Buna ne denir?

Birini internette gizlice takip ediyorsun ama hiçbir şekilde kendini göstermiyorsun. Buna ne denir?
Swipe up
Boost
Lovebombing
Stalk yapmak
4/10

Sosyal medya aşırı viral olmuş bir gönderiye ne denir?

Sosyal medya aşırı viral olmuş bir gönderiye ne denir?
Block
Hype
Tag
Boost
5/10

Bir gönderinin yorumlarında "Rez almak" ifadesi varsa bu ne anlama gelir?

Bir gönderinin yorumlarında "Rez almak" ifadesi varsa bu ne anlama gelir?
Gönderiyi beğenmek
Gönderiyi spamlamak
Gönderinin güncellemeleri için takip etmek
Gönderiye etkileşim için yorum atmak
6/10

Bir kişinin 10 sene önceki fotoğraflarına bile "like" atmak ne anlama gelir?

Bir kişinin 10 sene önceki fotoğraflarına bile "like" atmak ne anlama gelir?
Spamlamak
Beğenmek
Yürümek
Yeni takipleşmek
7/10

Birine "bot" demek ne anlama gelir?

Birine "bot" demek ne anlama gelir?
Az takipçili
Beğenmek
Nefret söylemi
Sahte etkileşim
8/10

Sınırları zorlayalım: "Anlamadım kar tanesi" şeklinde cevap veren biri hangi platformda daha çok takılıyordur?

Sınırları zorlayalım: "Anlamadım kar tanesi" şeklinde cevap veren biri hangi platformda daha çok takılıyordur?
Instagram
X
TikTok
Facebook
9/10

Bir kişi sosyal medyada “manifest yapıyorum” diyorsa ne yapıyordur?

Bir kişi sosyal medyada "manifest yapıyorum" diyorsa ne yapıyordur?
Story kaydırmak
Olumlama yapmak
Sosyal medyada takılmak
Yazı yazmak
10/10

Sosyal medyada çok takılan biri bir gönderiye çok güldüyse genelde hangisini demez?

Sosyal medyada çok takılan biri bir gönderiye çok güldüyse genelde hangisini demez?
Koptum!
Bağırtma!
Güzel paylaşım!
Patladım!
