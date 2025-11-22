Sen sosyal medya jargonuna ne kadar hakimsin?

Sosyal medya diline hakim misin?

1/10 Biri sana bir şeyi "cringe" bulduğunu söylüyorsa ne demek istemiştir? Çok beğendiğini. Fazla abartılı bulduğunu. Utandırıcı olduğunu. Samimetsiz olduğunu.

2/10 Peki, sosyal medyada "ghostlamak" ne anlama gelir? Görmezden gelinmek. Bir akım ismi. Bir şeyden korkmak. Gönderi veya hikaye paylaşmamak.

3/10 Birini internette gizlice takip ediyorsun ama hiçbir şekilde kendini göstermiyorsun. Buna ne denir? Swipe up Boost Lovebombing Stalk yapmak

4/10 Sosyal medya aşırı viral olmuş bir gönderiye ne denir? Block Hype Tag Boost

5/10 Bir gönderinin yorumlarında "Rez almak" ifadesi varsa bu ne anlama gelir? Gönderiyi beğenmek Gönderiyi spamlamak Gönderinin güncellemeleri için takip etmek Gönderiye etkileşim için yorum atmak

6/10 Bir kişinin 10 sene önceki fotoğraflarına bile "like" atmak ne anlama gelir? Spamlamak Beğenmek Yürümek Yeni takipleşmek

7/10 Birine "bot" demek ne anlama gelir? Az takipçili Beğenmek Nefret söylemi Sahte etkileşim

8/10 Sınırları zorlayalım: "Anlamadım kar tanesi" şeklinde cevap veren biri hangi platformda daha çok takılıyordur? Instagram X TikTok Facebook

9/10 Bir kişi sosyal medyada “manifest yapıyorum” diyorsa ne yapıyordur? Story kaydırmak Olumlama yapmak Sosyal medyada takılmak Yazı yazmak