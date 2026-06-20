Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Türk şirketine ait tekstil fabrikasını açtı

Cumhurbaşkanı Faye, Türk şirketi AVCI Global'in başkent Dakar yakınlarındaki Diamniadio'daki tekstil fabrikasının açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve şirket yetkilileriyle fabrikayı gezen Faye, çalışanlarla sohbet ederek, üretime ilişkin bilgi aldı.

Ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Faye, fabrikanın Senegal'in yeniden üretime yöneldiğinin ve ülkenin sanayi geçmişiyle yeniden bağ kurduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Diamniadio Özel Ekonomik Bölgesi'nde kurulan fabrikanın, Senegal'in sanayi geçmişiyle kısmen yeniden buluşmasını sağladığını belirten Faye, aynı zamanda ülkenin geleceğe yönelik kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır