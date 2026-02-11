HABER

Senegal'de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü

Senegal'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nin kampüsünde büyük bir ayaklanma çıktı. Kampüsteki yaşamın pahalılığı ve burs ödemeleri nedeniyle protestolar çıktı. Protestolarda Abdoulaye Ba isimli öğrenci hayatını kaybetti.

Senegal'de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü
Doğukan Akbayır

Dakar'da bir üniversitede çıkan ayaklanmada bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntülerde öğrencilerin yurt veya fakülte binası olduğu tahmin edilen yapıların üzerine çıktığı görüldü. İşte o görüntüler!

Senegal de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü 1

BÜYÜK AYAKLANMA

Olayların burs ödemeleri ve öğrenci yaşamının zorluğu nedeniyle çıktığı belirtilirken onlarca öğrenci kampüsteki binaların üzerine çıktı.

Senegal de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü 2

TRAJİK ÖLÜM

Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde ikinci sınıf diş hekimliği öğrencisi olduğu öğrenilen Abdoulaye Ba'nın kampüs içerisindeki gösterilerde hayatını kaybetmesi ülkede büyük ses getirdi.

Senegal de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü 3

Senegal
