Senegal'de öğrenciler ayaklandı! Ortalık yangın yerine döndü: 1 öğrenci öldü

Dakar'da bir üniversitede çıkan ayaklanmada bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntülerde öğrencilerin yurt veya fakülte binası olduğu tahmin edilen yapıların üzerine çıktığı görüldü. İşte o görüntüler!

BÜYÜK AYAKLANMA

Olayların burs ödemeleri ve öğrenci yaşamının zorluğu nedeniyle çıktığı belirtilirken onlarca öğrenci kampüsteki binaların üzerine çıktı.

TRAJİK ÖLÜM

Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde ikinci sınıf diş hekimliği öğrencisi olduğu öğrenilen Abdoulaye Ba'nın kampüs içerisindeki gösterilerde hayatını kaybetmesi ülkede büyük ses getirdi.