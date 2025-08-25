Şener Üşümezsoy'dan canlı yayında beklenmedik çıkış! Kameramanı azarladı: "Beni tek çek"

Son olarak 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıyla panik yaşayan Balıkesir - Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere canlı yayındayken ilginç anlar yaşandı.

ÇEKİM AÇISINI BEĞENMEDİ

Röportaj için Ekol TV canlı yayınına konuk olan Üşümezsoy, Sındırgı'da daha büyük depremlerin olup olmayacağına ilişkin konuşuyordu ki o sırada kameranın çekim açısına öfkelendi.

KAMERAMANI AZARLADI

Üşümezsoy "Balıkesirliler bu konuda..." diye başladığı cümleyi bölüp "Ya buraya gelmesin diyorum, beni tek çek. 100 kişiyi çektiğin zaman... Bir saatten beri anlattığım tekniği anlatıyorum, kapkaranlık bir ortam oluyor" dedi.

Muhabir araya girince gerginlik yatıştı ve Üşümezsoy konuşmasına devam etti.