Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama: "Hiç risk kalmadı, İstanbul çok rahat"

İstanbul'da 6.2'lik deprem paniğe yol açmıştı. Büyük depremin habercisi olabileceği yorumlarını yapan da, bu depremin öncü bir deprem olmayacağını ifade eden de vardı.

"6.6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

Deprem sonrasında Şener Üşümezsoy, 7 büyüklüğünde bir depremin olmayacağını olursa 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade etmişti.

"ARTIK BÖYLE BİR RİSK KALMADI"

Gazeteci Sevilay Yılmaz ise Şener Üşümezsoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yılman’a göre Üşümezsoy, daha önce İstanbul’da beklediği diğer depremin de artık olmayacağını söyledi ve “İstanbul çok rahat” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

“Şimdi bu tweeti atmadan önce bir kez daha aradım Şener Üşümezsoy’u…

Size özet geçiyorum:

“Silivri/Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki… Artık böyle bir risk de kalmadı! O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat! Adalar Fayı filan diyorlar ya… Palavra! Çünkü orası zaten ölü bir fay!”

Ne yapın edin, mutlaka Şener Hoca’nın YouTube’daki son videosunu izleyin.

Ve ne olur inanın arkadaşlar…

İstanbul için bu defa gerçekten içiniz rahat olsun!”