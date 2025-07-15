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Şener Üşümezsoy'un Marmara uyarısı korkuttu: İki tehlikeli bölgeyi açıkladı! Asıl risk ordaymış

23 Nisan'daki Silivri depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy’a göre asıl tehlike Adalar Fayı değil, Marmara’nın güneyindeki iki aktif fay.

Şener Üşümezsoy'un Marmara uyarısı korkuttu: İki tehlikeli bölgeyi açıkladı! Asıl risk ordaymış

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken yeni değerlendirmelerde bulundu. 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi daha önce tahmin eden Üşümezsoy, "İstanbul’da büyük bir deprem olacak" şeklindeki yaygın görüşleri bilimsel temelden yoksun buldu.

YouTube kanalında yayımladığı son videoda konuşan Üşümezsoy, Kuzey Marmara Fayı'na dair genel kabul gören modellere itiraz ederek, "1999 depreminden sonra stresin Adalar Fayı’na aktarıldığı ve burada 7’nin üzerinde bir deprem beklendiği iddiası hatalıdır" diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

"KUMBURGAZ ÇUKURU BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ"

Üşümezsoy, yaptığı Coulomb stres analizlerine göre İstanbul’u tehdit eden asıl riskin Adalar Fayı değil, Kumburgaz çukuru içinde yer alan fay segmenti olduğunu söyledi.

Bu fayın 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte bulunduğunu ve bu nedenle maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti.

Nisan ayında meydana gelen 6.2’lik depremin de bu segment üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, kendi modelini doğruladığını vurguladı.

Şener Üşümezsoy un Marmara uyarısı korkuttu: İki tehlikeli bölgeyi açıkladı! Asıl risk ordaymış 1

İKİ KRİTİK BÖLGE: BOZBURUN VE SARIKÖY FAYLARI

Prof. Dr. Üşümezsoy’a göre Marmara’da büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan iki ana fay bölgesi var:

Bozburun Fayı (Armutlu Yarımadası): 1999 Gölcük depreminden sonra stres yüklenen ancak henüz kırılmayan bu fay, Marmara’da büyük risk taşıyan segmentlerden biri.

Sarıköy Fayı (Güney Marmara): 1953 Yenice-Gönen depreminin ardından stres yüklenen Sarıköy Fayı da, özellikle Güney Marmara için büyük tehlike oluşturuyor.

"ŞARKÖY VE TEKİRDAĞ ÇEVRESİ RAHATLADI"

Ayrıca 1912 Şarköy-Mürefte depreminin Tekirdağ ve Saros çevresindeki sismik stresi büyük oranda boşalttığını ifade eden Üşümezsoy, bu nedenle asıl tehlikenin Marmara’nın batısında değil, doğusunda ve güneyinde olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara
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