'Senin hayatından gidiyor' çalışması kaldırılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi!

AK Parti, İstanbul genelinde bilboard çalışması yapmıştı. AK Parti, 'senin hayatından gidiyor' mesajını içeren afişleri kentin farklı yerlerindeki bilboardlara asmış, bu afişlerin ise kaldırılacağı iddia edilmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuyla ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu.

"TAMAMEN DEZENFORMASYONDUR"

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur.

İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.

Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez.

İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.

“Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz."