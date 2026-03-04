HABER

Seramik kahve bardağınız böyle görünüyorsa hemen atın! Ünlü kardiyolog açıkladı: Büyük risk altındasınız

Her gün kahve ve çay içtiğimiz kupalar düşündüğümüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlara göre özellikle çizilmiş seramik bardaklar, sıcak içeceklerle temas ettiğinde bazı riskler oluşturabiliyor.

Gökçen Kökden

Mutfakta kullandığımız kapların hangi malzemeden üretildiği sağlık açısından sanıldığından çok daha önemli. Özellikle sıcak içeceklerin tüketildiği bardaklarda kullanılan materyal, zamanla bazı maddelerin içeceğe geçmesine yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, günlük hayatta sıkça kullandığımız seramik kupalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Muhammed Keskin seramik bardakların iç yüzeyinde oluşan çiziklere karşı uyarıda bulundu. Keskin’e göre, seramik kupaların iç kısmındaki koruyucu kaplama zamanla aşınabiliyor ve bu durum sıcak içeceklerle birlikte bazı ağır metal gibi maddelerin içeceğe karışma riskini artırabiliyor. Bu nedenle çizilmiş veya yüzeyi zarar görmüş kupaların mutfakta kullanılmaması gerektiğini belirten Keskin, "Mutfaktaki bardaklarınızı kontrol edin. Eğer iç yüzeyinde belirgin çizikler varsa onları kullanmayı bırakın; farklı amaçlarla değerlendirin” dedi.

Uzmanlar, uzun ömürlü ve güvenli kullanım açısından cam bardakların daha güvenilir bir seçenek olduğunu ifade ediyor. Cam, gözeneksiz yapısı sayesinde içecekle kimyasal etkileşime girmiyor ve içeceğin tadını değiştirmiyor. Ayrıca seramiklerde görülebilen kaplama aşınması gibi bir risk taşımıyo

