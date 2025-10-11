Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik 'suikast timi' hücre evinden böyle çıkmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem'e saldırı düzenleyen saldırganların hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLDA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.

Şüphelilerden birinin elindeki beyaz poşet ise dikkat çekti.

ÖKTEM'İN ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SİLAHLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

