Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik 'suikast timi' hücre evinden böyle çıkmış

Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından Avukat Serdar Öktem'in Şişli'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öktem'i öldüren 'suikast timi'nin 6 gün boyunca kaldıkları hücre evinden çıktığı anlar kameraya yansıdı. Söz konusu kamera görüntülerinde saldırganların suikast sırasında kullandıkları araçtan önce, beyaz renkli bir araca binerek harekete geçtikleri görülürken, beyaz poşet ise dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem'e saldırı düzenleyen saldırganların hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik suikast timi hücre evinden böyle çıkmış 1

YOLDA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.

Şüphelilerden birinin elindeki beyaz poşet ise dikkat çekti.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik suikast timi hücre evinden böyle çıkmış 2

ÖKTEM'İN ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik suikast timi hücre evinden böyle çıkmış 3

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik suikast timi hücre evinden böyle çıkmış 4

SİLAHLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntü! 5 kişilik suikast timi hücre evinden böyle çıkmış 5

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

11 Ekim 2025
11 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

