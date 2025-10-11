Serdar Öktem suikastında yeni gelişme! 'Siirtli Naci' finanse etmiş, 'Gündoğmuşlar' ve 'Daltonlar' yapmış: Daha önce de denemişler ama...

Türkiye'nin yakınen takip ettiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli'de 6 Ekim 2025'de avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Suikasta ilişkin savcılığın sevk yazısının ortaya çıkması soruşturmada önemli bir kapıyı araladı. Ayrıca Öktem'e daha önceden de birçok defa saldırı girişimi planlandığı ortaya çıktı. İşte gelen yeni detaylar!

13 ŞÜPHELİ'DEN 9'U TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar devam ederken şüphelilerle irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklandı, 4'ü şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'SİİRTLİ NACİ' FİNANSE ETMİŞ, 'GÜNDOĞMUŞLAR' VE 'DALTONLAR' YAPMIŞ

Öte yandan savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısı de ortaya çıktı. Yazıda "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sevk yazısında "Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs 2025 tarihinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Eren Öztek'in öldürülmesi olayında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük S.Ç.Y.'nin ifadelerinde savcı olarak bildikleri bir şahsa yönelik Örgüt Yöneticisi Caner Kocar'ın talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını beyan etmeleri üzerine hedef şahsın savcı olmadığı avukat Serdar Öktem olduğu anlaşılmış ve şahsın can güvenliği yönünden gereken tüm tedbirlerin alınması için yazışmalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEDEN DE PLANLAMIŞLAR AMA BAŞARISIZ OLMUŞLAR

Öte yandan şüphelilerin Serdar Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok defa silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ancak ikamet ve iş yeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylem gerçekleştirmeden geri döndükleri yönünde beyanda bulunduklarına da sevk yazısında yer verildi. Sevk yazısında tüm dosya kapsamında Suç Örgütü Yöneticileri Murat Küçükyavuz, Mustafa Aktürk, Alı Gulmalızada ve örgüt mensupları Furkan Kalıma ile diğer örgüt mensuplarının Serdar Öktem'e yönelik eylem hazırlığı yaptığı ve bu eylem için kendilerini Daltonlar Suç Örgütü Yöneticilerinden Mustafa Aktürk ve Alı Gulmalızada'nin yönlendirdiklerini beyan ettiği kaydedildi.

Yazıda "Gündoğmuşlar Suç Örgütü'ne mensup Sidar Öz ve Semih Aydın ile Alı Gulmalizada tarafından suç örgütüne katılımı sağlanan eylemden 10 gün önce Gaziantep'ten İstanbul'a gelen örgüt mensuplarının Esenyurt'taki hücre evine yerleştirildikleri, olay tarihine kadar olan süreçte Serdar Öktem'e yönelik eylem yapabilmek amacıyla hücre evinden çıkan örgüt mensuplarının birkaç defa maktulun ev ve iş yerinin bulunduğu yere giderek keşif ve eylem hazırlığında olduğu ancak her seferinde başarısız oldukları" ifadelerine yer verildi.

Sevk yazısında Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütlerinin birlikte hareket ettiği olayın gerçekleştiği gün anlatıldı. 6 Ekim günü şüphelilerin araçlarından inip maktulün içinde bulunduğu aracın yanına gidip kurşun yağmuruna tuttukları belirtildi. Şüphelilerin ardından indikleri araca binerek olay yerinden kaçıp Arnavutköy'e doğru hareket ettiği ve eylemde kullandıkları silahları, maskeleri, eldivenleri bir ağacın altına sakladıkları da aktarıldı.

Sevk yazısında organize suç örgütlerinin maktule karşı beslediği husumet sonucunda eylemin gerçekleştirildiği yönünde değerlendirme yapılarak Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerin yakalanması ve suç örgütünün olayda taşeron olarak olarak kullanılıp kullanılmadığı konusuna yönelik soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye