Serdar Ortaç’ta bu hastalıkla mücadele ediyor! 20-40 yaş arası çok sık görülüyor: MS hastalığına karşı uzmanlar uyarıyor...

Vücudun farklı noktalarında karıncalanma, uyuşma, bulanık görme boynun öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan elektrik çarpması gibi belirtilerle ortaya çıkan Multiple Skleroz (MS) hastalığı, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, belirtiler başladığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. MS hastalığının 20-40 yaş arası kişilerde sık görüldüğünü belirten uzmanlar, uygun tedaviyle kişinin günlük yaşamına kolayca dönebildiğini söylüyor.

"BEYİNDE VE OMURİLİKTE LEZYONLAR GÖRÜYORUZ"

Ankara'da bulunan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Eylev Akboğa, 40 yaşındaki MS hastasının ilk başvurduğunda ilk başvurduğunda sol yüz yarısında, sol kolda, sol bacakta uyuşma şikayeti olduğunu ve başını öne eğdiğinde, boyundan sırta doğru yayılan uyuşma ve elektriklenme hissi tariflediğini belirtti.

Akboğa, "Biz bu şikayetlerle hastadan beyin, omurilik görüntülemesi istedik. Ayrıntılı kan tahlilleri yapıldı. Sonuçlarla hastayı tekrar değerlendirdim. Sonuçlarda baktığımızda, beyin görüntülemesinde ve omuriliğinde hastanın lezyonları vardı. Bu Multiple Skleroz (MS) hastalığında, halk arasında MS olarak adlandırılan hastalıkta, beyinde ve omurilikte demiyelinizan lezyonlar görüyoruz. Bu aslında kişinin kendi bağışıklık sisteminin yaptığı, nöronlardaki miyelin kılıfa saldırmasıyla oluşan hasar sonucunda görülen lezyonlar" açıklamasında bulundu.

"HASTANIN ŞU AN ŞİKAYETLERİ BELİRGİN ÖLÇÜDE GERİLEDİ"

Hastalığın tanısını konulduktan sonra tedavi sürecine geçtiklerini dile getiren Akboğa, "Hastayla ortak konuşarak tedaviye karar verdik. Multiple Sklerozun günümüzde pek çok çeşitli tedavisi mevcut. Bunlar oral tablet tedavileri olabilir, enjeksiyon tedavileri olabilir ya da intravenöz dediğimiz damardan verilen tedavi seçenekleri var. Biz hastamızla tablet tedavisine başladık. Günde iki sefer tablet tedavisi almakta. Hastanın şu an şikayetleri belirgin ölçüde geriledi" ifadelerini kullandı.

"GENÇ ERİŞKİNLERDE SIK GÖRÜLEN BİR HASTALIK"

Hastalıkta erken tanının önemine dikkati çeken Akboğa, "Multiple Sklerozda erken tanı ve teşhis çok önemli. Bu erken tanı konulup tedavisi erken dönemde başlanan hastalarda, klinik kötüleşme daha az görüyoruz, özürlülük oranı daha az görüyoruz. Multiple Skleroz 20-40 yaş arası genç erişkinlerde sık görülen bir hastalık. Ama her yaş grubunda da görülebilmekte. Bu yaş grubu da sosyal olarak aktif olan, iş hayatında aktif çalışan hasta grubu olduğu için iş yaşamında da olumsuz etkilenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"YÜZ ÇEVREMİ HİÇ HİSSETMİYORDUM"

Yaklaşık bir buçuk yıldır MS hastası olduğunu belirten Sedat Acı, şikayetleri sonrasında hastaneye geldiğini belirterek, MS tanısı aldığını aktardı. Acı, ilk başlarda hastalığının ne olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Bilmediğim için ben normal bir hastalık gibi gördüm. Ama MS'i sonradan öğrendim ki yani sıkıntılı bir hastalık işin doğrusu. Ama hocamızdan aldığımız teknikler, ilaçlar, hocamızın verdiği bilgileri doğrultusunda şu ana kadar bir sıkıntı çekmedim. Bir buçuk yıldır da MS hastasıyım şu an. İlk başladığımda çok kötüydüm. Yani hissetmiyordum sol tarafımı. Hele yüz, çevremi hiç hissetmiyordum. Yine kollarda karıncalanma, elde karıncalanma falan oluyordu ayaklarımda. Çok iyi bir durumdayım şu an" değerlendirmesinde bulundu.

"TEDAVİLERDEN SONRA DÜZELMELERİM OLDU"

Doktora gitmeden önce ortaya çıkan belirtilerin sosyal hayatını etkilediğini anlatan Acı, "Bir şey tutmaya kalkıyordun tutamıyordun. Yani bir şey kaldırsam kaldıramıyordum. Ya elimi böyle tutsam uyuşmalar iyice yükseliyordu kolumda kalan. Zaten yüz çevremde tamamen yediğimden zevk alamıyordum, tat alamıyordum. Sol tarafım tamamen benim değildi yani. Ya bir felçli gibiydim işin doğrusu. Tedavilerden sonra düzelmelerim oldu. Şu an çok mutluyum. İşlerimi de normal rutin bir şekilde yapabiliyorum şu an" ifadelerine yer verdi.

Serdar Ortaç’la aynı hastalığa sahip olduğunu öğrendiğini aktaran Acı, "Bana sonradan dediler ki ‘Serdar Ortaç'ın hastalığı’. Serdar Ortaç'ı biliyorum ama ben öyle bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sonradan araştırdım. Baktım ki yani büyük bir sıkıntılı bir hastalık" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır