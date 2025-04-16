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Seri katil doktorun yaptıkları tüyler ürpertti: Karışım enjekte edip 15 hastasını öldürmüş! Ortaya çıkmasın diye...

Berlin’de bakım merkezinde seri cinayet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tıbbi gerekçesi olmadan ölümcül ilaç karışımları enjekte ettiği öne sürülen bir doktorun, 25 ila 94 yaş aralığındaki en az 15 hastayı öldürdüğü iddia edildi. Ağustos 2024’ten bu yana 4 cinayetten tutuklu bulunan doktorun, mezarların açılmasıyla ortaya çıkan yeni delillerle toplam kurban sayısının artabileceği de belirtildi. Doktorun bazı cinayetlerin üzerini örtmek için yangın çıkardığı da ileri sürüldü.

Seri katil doktorun yaptıkları tüyler ürpertti: Karışım enjekte edip 15 hastasını öldürmüş! Ortaya çıkmasın diye...
Çiğdem Sevinç

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktorun en az 15 kişiyi öldürmekle suçlandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Berlin Savcılığına dayandırdığı haberde, Berlin'de tutuklu 40 yaşındaki doktorun yapılan ek soruşturmalar kapsamında sanılandan daha fazla insanı öldürdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

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DOKTORA 'CİNAYET' DAVASI

Şimdiki soruşturma çerçevesinde doktorun en az 15 kişiyi öldürdüğünden şüphelenildiği aktarılan haberde, doktor hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Haberde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

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SAYI ARTABİLİR

Ancak adli tıp uzmanlarının mezarları açıp yaptıkları incelemeler sonucunda doktorun öldürdüğü kişi sayısının önce 8'e, ardından 10'a ve şimdi de 15’e yükseldiği vurgulanan haberde, soruşturmanın devam ettiğinin ve bu sayının artabileceğinin altı çizildi

Haberde, Berlin Suç Dairesine bağlı cinayet masasındaki bir soruşturma grubunun doktorun hastalarına ilişkin belgeleri incelemeye devam ettiği ve bakım hizmeti veren şirketlerden gelebilecek ipuçlarını da değerlendirdiği kaydedildi.

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Doktorun bir bakım hizmeti veren şirkette çalışırken Eylül 2021'den Temmuz 2024'e kadar yaşları 25 ila 94 olan 15 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.

"ÇEŞİTLİ İLAÇLARDAN OLUŞAN ÖLÜMCÜL BİR KARIŞIM"

Hastalara "tıbbi gerekçe olmadan, çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım" enjekte edip öldürmekle suçlanan doktorun bazı olaylarda cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı ileri sürülüyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Doktor Almanya
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