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  4. Serik'te felçli eşini tıraş eden kadın sosyal medyada gündem oldu: “Kadınlar gününden haberim yoktu”

Serik'te felçli eşini tıraş eden kadın sosyal medyada gündem oldu: “Kadınlar gününden haberim yoktu”

08.03.2025 17:08
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Antalya’nın Serik ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde, Dünya Kadınlar Günü'nde bir an yaşandı. Zehra Ekşili (65), felçli eşi Salih Ekşili'yi (71) evinin bahçesinde tıraş ederken bir yoldan geçen kişi, bu anı cep telefonu ile kaydetti. Ancak olayın şaşırtıcı kısmı, Zehra Ekşili'nin Kadınlar Günü'nden habersiz olduğunun ortaya çıkmasıydı. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde evinin bahçesinde felçli eşinin sakal tıraşını yapan ve 8 Mart'tan haberdar olmadığını söyleyen Zehra Ekşili'nin (65), sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi topladı.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde oturan Zehra Ekşili, sağ kolu felçli eşi Salih Ekşili'yi (71) evinin bahçesinde tıraş etmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen Mehmet Can, çiftin bu anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Ekşili çifti ile sohbet eden Mehmet Can, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların hakkı ödenir mi?" diye sordu. Zehra Ekşili ise Kadınlar Günü'nden haberdar olmadığını söyledi.

Zehra Ekşili, eşini felçli olduğu için kendisinin tıraş ettiğini anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü antalya Serik
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