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Serik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Serik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 50 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu
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