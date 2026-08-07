Serik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 50 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır