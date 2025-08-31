HABER

Serinlemek için denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen Alahattin Güler (19) ile Emre Güler (12), Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan Alahattin ile Emre boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde iki kişinin çırpındığını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alahattin Güler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

