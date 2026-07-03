Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Olay, Datça Uşaklar Sitesi sahilinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sahile giden Polat Esmer (18), denize girdikten sonra suya dalış yaptı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU

Bir süre sonra su yüzeyine çıkmayan genci fark eden arkadaşları panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sahile getirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır