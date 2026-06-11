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Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı 1

ARKADAŞLARIYA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE GİREN GENÇTEN ACI HABER

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi’nin de destekleriyle Temiz’i aramak için çalışma başlatıdı.

Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı 2

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

11 Haziran 2026
11 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya boğulma dere
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