Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ARKADAŞLARIYA SERİNLEMEK İÇİN DEREYE GİREN GENÇTEN ACI HABER

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi’nin de destekleriyle Temiz’i aramak için çalışma başlatıdı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır