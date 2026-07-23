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Serinlemek için herkes kullanıyor ancak hastanelik bile ediyor!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla tüketimi yükselen buzlu içeceklerde kullanılan buzların hijyen şartları uzmanların gündeminde. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, buzun da bir gıda olduğunu belirterek, üretim ve saklama aşamalarındaki ihmallerin bakteri kaynaklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Serinlemek için herkes kullanıyor ancak hastanelik bile ediyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

"Buz donmuş sudur ancak donmuş olması mikroorganizmaların tamamen yok olduğu anlamına gelmez" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, özellikle hijyen kurallarına uyulmayan işletmelerde kullanılan buzların, çapraz bulaşma nedeniyle bakteri ve diğer mikroorganizmaları taşıyabileceğini ifade etti. Buz üretiminde kullanılan su içilebilir kalitede olsa bile; buz makinelerinin düzenli temizlenmemesinin, buz küreklerinin hijyenik kullanılmamasının, çalışanların çıplak elle buza temas etmesinin veya buzun uygun olmayan şartlarda saklanmasının kontaminasyon riskini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, gıda güvenliği otoritelerinin buzu bir gıda olarak değerlendirmelerini ve aynı hijyen kurallarına tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Serinlemek için herkes kullanıyor ancak hastanelik bile ediyor! 1

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, bazı grupların dışarıda tüketilen buzlu içeceklere karşı daha temkinli olması gerektiğine dikkat çekiyor ve bu grupları şöyle sıralıyor:

  • "Hamileler
  • Küçük çocuklar
  • 65 yaş üzerindeki bireyler
  • Bağışıklık sistemi zayıf kişiler
  • Kanser tedavisi gören hastalar
  • Organ nakli yapılan bireyler
  • Kronik hastalığı bulunan kişiler"

Bu kişilerde olası bir gıda kaynaklı enfeksiyonun daha ağır seyredebildiğini belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Sağlıklı bireylerde hafif belirtilerle atlatılabilen enfeksiyonlar, risk grubundaki kişilerde ciddi sıvı kaybı ve hastaneye yatış gerektirebilir" dedi. "Hijyenik olmayan buz tüketimine bağlı gelişebilecek enfeksiyonlarda; bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Şikayetlerin şiddetlenmesi veya uzun sürmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Serinlemek için herkes kullanıyor ancak hastanelik bile ediyor! 2

BUZLU İÇECEKTEN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR

Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, çözümün buzdan tamamen uzak durmak olmadığını belirterek şu önerilerde bulundu:

"Güvenilir, hijyen standartlarına uyan işletmelerde servis edilen buzların tüketilmesinde genel olarak bir sakınca yoktur. Ancak açıkta bekleyen, kaynağı belli olmayan ya da hijyeninden emin olunmayan buzların tercih edilmemesi önemlidir. Özellikle yaz aylarında yüksek sirkülasyonun olduğu işletmelerde buz makinelerinin düzenli temizlenmesi ve personelin hijyen kurallarına uyması büyük önem taşır."

Serinlemek için herkes kullanıyor ancak hastanelik bile ediyor! 3

YAZ AYLARINDA BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, tüketicilere şu önerilerde bulundu:

  • Buzun kaynağından emin olmadığınız işletmelerde buzsuz içecek tercih edin.
  • Bardaktaki buzlara elle temas etmeyin.
  • Açıkta bekletilen buzlardan kaçının.
  • İşletmenin genel hijyen şartlarını gözlemleyin.
  • Bağışıklık sistemi hassassa, evde hazırlanmış buz kullanmayı tercih edin."

Yaz aylarında sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığını hatırlatan Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Asıl amaç su tüketimini artırmak olmalı. Buzlu içecekler serinletse de hijyen şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Doğru şartlarda üretilen buz güvenlidir; risk, hijyen zincirindeki aksamalardan kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri hastalık buz hijyen mikrop
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